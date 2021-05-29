مصر.. «هقتل نفسي والعيال وأحرق قلبها».. تسجيل صوتي للمتهم بارتكاب مذبحة ساحل دجوى





كشفت التحقيقات في واقعة العثور على جثة أب ونجليه مقتولين بمنطقة ساحل دجوي بدائرة مركز بنها أن الأب هو مرتكب الواقعة، حيث قام بقتل طفليه وانتحر، بسبب مرورة بأزمة نفسية.

وأضافت التحقيقات أن الأب أرسل تسجيلا صوتيا لأحد أصدقائه قبل الواقعة يقول فيه :«هقتل نفسي والعيال وهحرق قلبها واخليها تمشي في عزانا»، قاصدا زوجته التي تركت المنزل بسبب الخلافات الزوجية المستمرة بينهم.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه داخل منزلهم بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، لمكان الحادث، وتبين أن الجثث لموظف يدعى «حازم رف» ونجليه «حسام» 10 سنوات، و«سما» 12 سنة، وتبين أنهما مخنوقان بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة، وتبين أن الزوجة وأم الطفلين المجنى عليهما لم تكن موجودة بالمنزل وتم ضبطها. وتم نقل الجثث للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

المصري اليوم