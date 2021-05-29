حريق بمستشفى (سعد أبو العلا) بالخرطوم





أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن اندلاع حريق بمخزن مستشفى “سعد أبو العلا” بالخرطوم. وأوضحت أنه فور تلقي الخبر تحرك مدير إدارة المستشفيات بالوزارة والمكتب المُوحد للأطباء والإسعاف المركزي.

وقالت الدكتورة خديجة محمد عثمان، مدير إدارة المستشفيات بحسب صحيفة التيار، إن الوزارة كشفت عن إندلاع حريق بمخزن مستشفى “سعد أبو العلا” بالخرطوم، وتحرك على إثره مدير إدارة المستشفيات بالوزارة والمكتب الموحد للأطباء والإسعاف المركزى.

وقالت مدير إدارة المستشفيات، إن الوزارة شرعت على الفور فى تحويل الأطفال حديثي الولادة وعددهم “9” موجودين بالحضانات منهم “5” تم تحويلهم إلى المستشفى السويدي و”3″ إلى مستشفى جعفر بن عوف، وطفل واحد تم تسليمه إلى ذويه.

الخرطوم (كوش نيوز)