اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية لطوارئ كورونا





ناقشت اللجنة الفنية الإستشارية لطوارئ كورونا بدنقلا في إجتماعها اليوم برئاسة مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية الدكتور أبوذر محمد علي، مجمل الأوضاع الصحية في ظل الموجة الثالثة لجائحة كورونا. وأمن الأجتماع (يحسب سونا)على زيادة الفريق العامل بمركز العزل الرئيسي بدنقلا ومراجعة إمداد المركز لمقابلة حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا بالولاية وإجراء الترتيبات اللازمة لسعة المركز حتي يتمكن من إستيعاب جميع الحالات. كما آمنت اللجنة الفنية الإستشارية خلال الإجتماع على تكثيف عمل فرق الإستجابة السريعة بمحليات الولاية السبع. وقال مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة مقرر اللجنة الفنية الإستشارية لطواريء كورونا خالد صالح فضل في تصريح (لسونا) إن الاجتماع تطرق لموقف الولاية من الإمداد الإتحادي وسير العمل بمراكز العزل والفرز. وأكد أن الاجتماع شدد علي ضرورة تطبيق الإشتراطات الصحية في ظل الظروف الحالية وإرتفاع الاصابات بفايروس كورونا بالولاية الشمالية.

الخرطوم (كوش نيوز)