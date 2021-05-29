مقتل شخص وإصابة (5) آخرين في إطلاق نار بـ (فوربرنقا) بغرب دارفور





قتل شخص وأصيب خمسة آخرون في مدينة فوربرنقا بولاية غرب دارفور إثر إطلاق نار من قبل مسلحين صباح اليوم.

وقال شاهد عيان من القيادين في المنطقة بحسب (سونا) اليوم، إن مجموعة مسلحة أطلقت الرصاص الحي على المواطن عمار عبد المجيد 25 عام أثناء وجوده أمام دكانه بسوق فوربرنقا الكبير، ما أسفر عن وفاته في الحال وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.

وأكد شاهد العيان أنه تم نقل المصابين الى مستشفى فوربرنقا لتلقي العلاج، و إخطار المدير التنفيذي لمحلية فوربرنقا صديق محمد إبراهيم بالحادثة فور وقوعها لاحتواء الموقف والقبض على الجناة باعتباره رئيس لجنة أمن المحلية.

وأوضح أن المئات من سكان مدينة فوربرنقا تجمهروا إحتجاجا على الحادثة وقاموا بإغلاق الطرقات الرئيسة بالمدينة مع حرق بعض المحلات التجارية بالسوق وحرق كامل لمكاتب محلية فوربرنقا ومكتب التحصيل وديوان الزكاة وديوان الضرائب وإتلاف بعض ممتلكات المواطنين.

يذكر أن لجنة أمن المحلية نشرت القوات الأمنية في محيط السوق والشوارع الرئيسية لبسط الأمن وإعادة الأمور الى سابق عهدها ، كما تواصل اللجنة الأمنية مع ممثلي قوي إعلان الحرية والتغيير وأعيان المنطقة عقد إجتماعاتها لإحتواء الموقف والبحث عن حلول وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

باج نيوز