النائب العام يتخذ خطوات إيجابية في قضية معمر موسى وآخرين





قال عضو هيئة الدفاع عن معمر موسى، أحمد السنوسي، إن النائب العام مبارك محمود اتخذ خطوات إيجابية، مشيراً إلى أن الأخير طالب بتجديد الأوراق وشكل دائرة فحص من 3 وكلاء نيابة للنظر في قضية المعتقل معمر موسى وبعض المعتقلين.

وأكد السنوسي أن الدائرة قدمت توصيات تشمل 3 خيارات متوقعة، واضاف بحسب صحيفة السوداني:اذا وجدت بينة في مواجهة المتهمين سيحال البلاغ للمحكمة وان لم توجد سيتم شطبه و اطلاق سراح المتهمين بالضمانة او بدونها.

الخرطوم: (كوش نيوز)