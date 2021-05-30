التقرير الوبائي التراكمي لكرونا من 23 إلى 29 مايو





اعلنت وزارة الصحة الإتحادية إحصائيات التقرير الوبائي التراكمي للأيام من الثالث والعشرين من مايو وحتى التاسع والعشرين من هذا الشهر.

أوضح التقرير وجود تناقص ملحوظ في الحالات الجديدة مابين الأيام 23 وحتى 26 من مايو حيث حققت 50، 46، 36، 15 حالة جديدة على التوالي، بينما إزداد العدد إلى ثلاثين حالة في اليوم السادس والعشرون من مايو؛ ثم واصل الإنحدار إلى 16 حالة جديدة في اليوم التاسع والعشرين من شهر مايو. أبان التقرير إنخفاض في عدد الوفيات بين الأيام 23 وحتى اليوم 27 من مايو بأعداد مساوية إلى 6،4،3،3،1 حالة وفاة على التوالي، بينما ارتفع عدد حالات الوفيات إلى 5 حالات في اليوم الثامن والعشرين من مايو ثم انخفض إلى حالتين في اليوم التاسع والعشرين من مايو.

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