طب وصحة

التقرير الوبائي التراكمي لـ(كورونا) من 23 إلى 29 مايو

2021/05/30
0
157862907

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية إحصائيات التقرير الوبائي التراكمي للأيام من الثالث والعشرين من مايو وحتى التاسع والعشرين من هذا الشهر. أوضح التقرير وجود تناقص ملحوظ في الحالات الجديدة ما بين الأيام 23 وحتى 26 من مايو حيث حققت 50، 46، 36، 15 حالة جديدة على التوالي. بينما إزداد العدد إلى ثلاثين حالة في اليوم السادس والعشرون من مايو؛ ثم واصل الإنحدار إلى 16 حالة جديدة في اليوم التاسع والعشرين من شهر مايو. وأبان التقرير إنخفاض في عدد الوفيات بين الأيام 23 وحتى اليوم 27 من مايو بأعداد مساوية إلى 6،4،3،3،1 حالة وفاة على التوالي، بينما ارتفع عدد حالات الوفيات إلى 5 حالات في اليوم الثامن والعشرين من مايو ثم انخفض إلى حالتين في اليوم التاسع والعشرين من مايو.

الخرطوم (كوش نيوز)

2021/05/30
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *