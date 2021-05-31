وزارة الصحة تدشن الجولة الثانية للتطعيم بلقاح “كورونا”





دشنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم الجولة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في وقت أكدت فيه تطعيم (216) ألف شخص حتى الآن منذ بداية الحملة .

و أعلن مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي محمود القائم في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم “الاثنين” حول مخرجات الجولة الأولى و تدشين الجولة الثانية للتطعيم ، اكتمال الجولة الأولى من التطعيم بنجاح و الاستمرار في بذل الجهود لإنجاح الحملة الثانية مبيناً أن أكثر الناس عرضة للإصابة هم الكوادر الصحية العاملة بالحقل الصحي .

من جانبه أبان مدير ادارة التحصين جمال الدين محمد عثمان أن ضربة البداية بالتطعيم باللقاح كانت في التاسع من مارس الماضي ابتداء بالكوادر الصحية ، مشيراً إلى أن السودان من أوائل الدول الأفريقية التي تحصلت على اللقاح لعدد 8 مليون شخص ، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك الوزارة باقتصار التطعيم على الفئات العمرية المحددة بعمر 45 سنه من ذوي الأمراض المزمنه و من عمر 60 سنة فما فوق لضمان تغطية جميع المستهدفين .

فيما شدد مدير الإدارة العامة للطوارىء الصحية نادر الطيب على ضرورة الالتزام بالفئات المحددة للتطعيم و أكد الحاجة إلى سن التشريعات اللازمة التي تضمن التزام الجميع بالموجهات الصحية .

من جهته ربط مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة محمد عبدالرحمن نجاح الحملة بتجاوب المواطنين و التزامهم بالموجهات الصحية إضافة إلى أهمية نشر الوعي الصحي .

باج نيوز