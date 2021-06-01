



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 01 يونيو 2021م

🔵 صحيفة أخبار اليوم:

الحكومة ترحب بمسودة الاتفاق الاطاري مع الحركة بقيادة الحلو

رئيس لجنة مزارعي القضارف يطالب بإنقاذ الموسم الزراعي القادم

اللجنة العليا لتأمين متحانات الشهادة الثانوية تطمئن على سير الاستعدادات

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تصل نيالا.

🔵 صحيفة الوطن:

أمر قبض في مواجهة مدير شركة بدر للطيران

حركة الحلو تطالب بتحويل العطلة الرسمية إلى يوم الأربعاء بدلاً عن الجمعة

وفد الحكومة يرد على ورقة حركة الحلو ورفع التفاوض

اجتماع لمكونات الحرية والتغيير يبحث التوافق على المجلس التشريعي.

🔵 صحيفة السوداني الالكترونية:

الحركة الشعبية تُطالب بالمشورة الشعبية لـ(جبال النوبة والفونج) من خلال استفتاء لتحديد وضعهم السياسي

الحركة الشعبية شمال (الحلو) تطالب بتحويل العطلة الرسمية إلى يوم الأربعاء بدلاً من الجمعة

نازحو ولاجئو دارفور يُطالبون بأن تكون رئيس الجمهورية امرأة ويُشيرون إلى استمرار الجرائم

رفع جلسات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال لـ(24) ساعة

خالد عمر: الاتفاق الإطاري وجد قبولاً عاماً من الوفد الحكومي التفاوضي

مدعية الجنائية: لا سلام بلا عدالة حقيقة سواء في الخرطوم أو هولندا

البنك الدولي يخصص 500 مليون دولار لدعم مشاريع المياه بالسودان

مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم تحدد أسباب ضعف فاعلية الحكومة وتردي الوضع الاقتصادي.

🔵 صحيفة النيل الدولية:

بنسودا: العدالة تتحقق بمثول المتهمين أمام المحاكم

الحكومة ترحب بمسودة الاتفاق الإطاري من الحركة

(الحلو) يطالب بتحويل العطلة الرسمية في السودان إلى الأربعاء بدلاً من الجمعة وإلغاء شعيرة الزكاة

السودان ومصر يختتمان مناورات عسكرية وسط استمرار نزاع المياه مع إثيوبيا

جامعة الخرطوم تستعيد داخلياتها من صندوق رعاية الطلاب

مليشيا إثيوبية تغتال مزارعين سودانيين وتختطف راعيا بالقضارف.

🔵 صحيفة القوات المسلحة :

بحضور رئيسي الأركان السوداني و المصري .. ختام تمرين (حماة النيل)

رئيس هيئة الأركان ينفي أن يكون التمرين رسائل موجهة للآخرين

وحدة الإنذار المبكّر تتوقّع هطول أمطار

خبير سياسي يحذر من التآمر على الجيش ويؤكد أن (الجيش خط أحمر)

النيلين