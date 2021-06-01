السجن والغرامة لشاب أُدين بترويج أخطر أنواع الحبوب المخدرة بالخرطوم





أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لـ(10) سنوات في مواجهة شاب أدين بترويج أخطر أنواع الحبوب المخدرة بإحدى المناطق الطرفية بولاية الخرطوم .

وفرضت محكمة الإرهاب (1) بمجمع محاكم الخرطوم شمال غرامة مالية قدرها (50) ألف جنيه في مواجهة المدان وبعدم دفعها السجن لـ(6)أشهر اخرى .

وأدانت المحكمة الشاب المدان بمخالفة (16/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م المتعلقة بترويج المخدرات، وأمرت ذات المحكمة بإبادة المعروضات.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الشرطة وردت إليها معلومات تفيد بترويج المدان الشاب الحبوب المخدرة بإحدى المناطق الطرفية جنوب الخرطوم، وحينها تم رصد المدان ومتابعته بواسطة السلطات وتم القبض عليه إثر مبايعة وهمية عبر مصدر، ليتم اقتياده لقسم الشرطة وتحريك بلاغ ضده بالواقعة وإخضاعه للتحقيقات وعقب اكتمالها أحيل للمحكمة للفصل.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة