الأمنية تضبط وقوداً مهرباً بولاية الخرطوم





تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية من ضبط (6) آلاف لتر من الوقود المهرب (جازولين وبنزين) بجانب ضبط (9) براميل جازولين مهربة بمنطقتى الشهداء وشارع النيل بأمدرمان واتخذت ضدهم إجراءات قانونية.

وقال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية اللواء شرطة حقوقي الطاهر عبد الرحمن، في تصريح(للمكتب الصحفي للشرطة) إن خلفية الضبطية تعود لتوفر معلومات لإدارته عن وجود سائق تانكر وقود يجري عمليات بيع الجازولين جوار محطة وقود مشهورة بمنطقة الشهداء بأمدرمان بسعر68 الف جنيه للبرميل دون الحصول على المستندات الرسمية التي تخول له التعامل ببيع الوقود، مشيراً إلى انه وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة السائق تحت المادة2/4 طوارئ بالقسم الأوسط امدرمان وبلاغ آخر تحت المادة99 من القانون الجنائي.

من جهته كشف مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية اللواء شرطة حقوقي الطاهر عبد الرحمن، بأنه قد توفرت معلومات لإدارته عن وجود تانكر وقود بشارع النيل أم درمان لا يحمل أوراقاً ومستندات رسمية، لافتاً إلى أنه تم توقيف السائق واقتياده للتحري وحجز المركبة وبها (9) براميل جازولين، منبهاً الى أنه وبموجب ذلك اتخذت الشرطة إجراءات بلاغ تحت المادة 2/4 بالقسم الأوسط امدرمان وتم تقديم المتهم للمحاكمة أمام قاضي جنايات أمدرمان وسط .

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة