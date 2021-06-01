إسماعيل حسن يكتب : حتى لا يُزوّر التاريخ





* بدون أن يذكر التفاصيل.. ويقدم الدلائل، زعم كاتب هلالي، أن الهلال يتفوق على المريخ في لقاءات القمة، وقال بدون خجلة، إذا كان المريخ قد تخصص في الهلال في السنوات الأربع الأخيرة، فقد تخصص الهلال فيه في معظم السنوات..

* وقال.. لو رجعنا إلى التاريخ، سنجد أن الهلال يتفوق على المريخ في جملة لقاءات الفريقين منذ نشأتها!!

* طيب يا عزيزي الفاضل، المانعك شنو ترجع للتاريخ، وتثبت أن الهلال يتفوق على المريخ في إجمالي لقاءتهما؟؟!!

* عموماً إذا كان على التاريخ المفترى عليه، فإن الإحصاءات تؤكد أن المريخ هو الذي يتفوق على الهلال في جملة مباريات القمة، في مختلف المنافسات والمناسبات..

* وقد نشر زميلنا الكبير مأمون أبو شيبة قبل أيام، إحصائية دقيقة لزميلنا الكبير الإحصائي المعروف، أبوبكر عابدين، تثبت بالأرقام والتواريخ وكافة التفاصيل، أن الفريقين تواجها منذ نشأتهما في 375 مباراة..

* كسب المريخ 154 مباراة.. وكسب الهلال 120 مباراة.. وتعادلا في 101 مباراة.

* وأحرز المريخ في جميع المباريات 435 هدفاً، بينما أحرز الهلال 396 هدفاً. فأين التفوق الهلالي هنا إذا كان المريخ يتفوق في عدد الانتصارات على الهلال بـ 34 نصراً، النصر ينطح النصر.. ويتفوق عليه في عدد الأهداف بـ39 هدفاً، الهدف ينطح الهدف؟؟!!

* لغة التاريخ أيها الزميل العزيز، لا تستند على الإنشاء والعبارات الفضفاضة، إنما على الأرقام والإحصاءات والمعلومات المؤكدة، فإن كانت بحوزتك واحدة من هذا النوع، فلتوردها، حتى تعم الفائدة.. وإن لم تكن لديك، فلا تضيع على المريخ أشياءه.. مع تقديري واحترامي لك..

2

* غداً بإذن الله يواجه المريخ فريق حي العرب العريق في الجولة 18 للدوري الممتاز.. وإذا ظن نجومه أن الفوز عليه سيكون سهلاً قياساً على هزيمته من الهلال برباعية، فيا خوفنا عليهم..

* حي العرب خسر من الهلال بسبب التحكيم الظالم، لا بسبب ضعف مستواه، وبالتالي لن نتوقع – بل لا نتمنى – أن يظلمه التحكيم أمامنا غداً لنكسبه كسباً رخيصاً..

* يا نكسبه عنوة واقتداراً، يا نخسر منه بشرف..

* وما لا شك فيه.. نجوم المريخ إذا تحلوا بالجدية التامة.. ولم يستهينوا به.. لن يجدوا صعوبة في تحقيق الفوز عليه، خاصة وأن فوارق المهارات والمواهب والخبرات والإعداد، تصب لصالحهم..

* اللهم قد بلغتهم… اللهم فاشهد..

* وكفى.

صحيفة الصيحة