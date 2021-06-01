اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 485.00جنيه

الريال السعودي : 129.33جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 591.70 جنيه

الدرهم الإماراتي : 132.87جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 132.92 جنيه

الجنيه الإسترليني : 683.85جنيه

الجنيه المصري : 31.04جنيه

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