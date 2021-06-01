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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 485.00جنيه
الريال السعودي : 129.33جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 591.70 جنيه
الدرهم الإماراتي : 132.87جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 132.92 جنيه
الجنيه الإسترليني : 683.85جنيه
الجنيه المصري : 31.04جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.