إغتصاب طفلة من قبل رجل مجهول





قالت السلطات في مقاطعة إيكوتوس بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان إن فتاة في الثامنة من العمر، تعرضت لاغتصاب وحشي من قبل رجل مجهول على طول طريق “قومسيون” يوم الأحد و قال قبريال أكوم أروك، مدير الشرطة بالإنابة في مقاطعة إيكوتوس: “تم اغتصاب هذه الفتاة في يوم الأحد ولم نعثر على المشتبه به حتى الآن، وتمت إحالة الفتاة إلى مستشفى، وحالتها غير مستقرة، الدم لا تزال تنزف، و نحن نراقب الوضع عن كثب للقبض على الجاني وتقديمه إلى المحاكمة”وأكدت السلطات الطبية وفق ردايو تمازج في مقاطعة إيكوتوس أن الفتاة كانت في حالة حرجة وتم إحالتها إلى المستشفى لمزيد من العناية الطبية . و قال لوبي إيسوانقاي، مدير الصحة بالمقاطعة، إن الفتاة تعاني من الم في رقبتها وأن حالتها لم تكن مستقرة حيث كانت تعاني من نزيف مستمر وقال السلطان جونق أودونقي، سلطات إيكوتوس، أنه يخشى أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى إفساد سمعة المجتمع قائلاً: “هذا النوع من الافعال غير مقبول، ولا نريد أن يحدث مثل هذا، إنه أمر سيء للغاية حتى يفسد سمعتنا وإذا تم القبض على هذا المجرم يجب أن يواجه القانون”. حث مواكا دانيال ، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين الشباب السلطات المحلية على التدخل الفوري للقبض على الجاني، قائلاً: “أولئك الذين يغتصبون الفتيات لهم تاريخ مختلف وآمل أن تكون تم فحصها لمعرفة ما إذا كانت في أمان من الأمراض المنقولة جنسيا”.

الخرطوم ( كوش نيوز)