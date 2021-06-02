النائب العام يشكل لجنة تحقيق في مقتل (ود عكر)





قرّر النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان، تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في مقتل عضو لجان مقاومة الجريف شرق، محمد إسماعيل أبكر الشهير بـ(ود عكر).

ومنح القرار اللجنة، مُهلة 30 يوماً لرفع توصياتها للنائب العام من بدء أعمالها، وحدّد القرار اختصاصات وسُلطات اللجنة بالتحري والتحقيق في مقتل الشهيد وجمع الاستدلالات المتعلقة بالحادث ومُلابسات وظروف الجريمة، وتشمل مهام اللجنة كذلك، مُراجعة ما تم من إجراءات في البلاغ الجنائي ومُواصلة إجراءات التحري وفق القانون، وأخذ الإفادات من جميع الأطراف بشكل مُباشر أو غير مُباشر وتقييم البينات وإحالة البلاغ للمحكمة مع تمثيل الاتهام.

ومنح قرار النائب العام للجنة، سُلطات وكالة النيابة العامة المنصوص عليها بقانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، كما أجاز القرار للجنة أن تستعين بما تراه مُناسباً، وأن تستأنف قرارات اللجنة للنائب العام أو أية دائرة يُشكِّلها النائب العام لهذا الغرض.

الخرطوم ــ محمد موسى ــ فاطمة علي

صحيفة الصيحة