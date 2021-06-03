مصر.. مصرع 6 أطفال داخل مؤسسة عقابية بسبب حريق





لقي 6 أطفال مصريين مصرعهم داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج شمال شرق القاهرة، نتيجة نشوب حريق داخل غرفتهم.

وفي التفاصيل، نشب خلاف بين طفلين داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج على إثرها قاما بإشعال النيران داخل غرفتهم ونتج عن ذلك مصرع 6 أطفال.

وهرعت على الفور سيارات الإطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه.

وكشفت مصادر أن الحريق تسبب في حالة فوضى كبيرة داخل المؤسسة، مشيرة إلى إصابة 25 طفلا.

وقالت المصادر إنه جرى تحرير محضر بالواقعة حيث تولت النيابة العامة التحقيق، وجرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الحكومية ونقلت الجثامين إلى المشرحة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن نيفين القباج وزيرة التضامن انتقلت على الفور لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومتابعة التحقيقات الجارية.

العربية نت