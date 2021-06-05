سهير عبدالرحيم تكتب حديث الخذلان
قبل أيام إلتقيت بالسيد الصادق سمل والد الشهيد عبد الرحمن محمد الصادق سمل الذي استشهد إبان ثورة ديسمبر في آواخر العام ٢٠١٩م .
هذا الرجل المختلف لفت نظري في حديث سابق له بأنه على استعداد للعفو عن قاتلي إبنه إذا حكوا له عن اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد .
حديث مختلف لرجل مختلف إمتلأ قلبه بالتسامح والعفو حتى فاض ، عَلت مشاعره و تجاوزت حدود المألوف لأب مذبوح الفؤاد في مقتل إبنه قطعة من قلبه و جزء من روحه .
وقفت مع الرجل قدراً من الوقت كان كافياً لألمح حجم الخذلان في عينيه و الحسرة الكبيرة لضياع دماء الشهداء تحت بند محاصصات الساسة .
تحدثت و سمل في كثير من المواضيع و تطابقت رؤانا بشكل كبير ، كنت أرغب في معرفة رأيه في حكومة الفترة الإنتقالية ، و في مايحدث للوطن من وقوعنا تحت دائرة صراع المحاور و الأطماع ، وفي قضايا الشهداء ، وفض الإعتصام الأول وأحداث ٢٩ رمضان الأخيرة و سقوط شهيدين .
وجدت الرجل يحمل فكراً مختلفاً ، و فلسفة حياتية مغايرة لا يتحرك من مبدأ ضغينة و حقد و تصفية حسابات و فش غبينة ، بل ينظر إلى الإبن الأكبر السودان و يعتبره هو أبنه سمل .
سألته عن البيان الذي إنتشر باسم منظمة أسر الشهداء و إعتذر كاتبه لقادة الدعم السريع عن ما أعتبره قذف بحقهم في خطاب القيادة يوم ٢٩ رمضان المنصرم .
أجابني الرجل بأن الشهداء جميعاً كانوا على قلب رجل واحد أجتمعوا على هدف واحد و رؤية واحدة وساروا جميعاً نفس الخطوة الأولى ، ولكن الرجل استدرك قائلاً أن أسر الشهداء ليست مجتمعة على نفس الفكر و الهدف و القناعات .
فكل له أيدولوجيا مختلفة منهم من هو إتحادي أو شيوعي أو بعثي أو حزب أمة أو كوز ، ما يجمعهم هو سقوط أبنائهم شهداء لأجل الوطن ، ذاك سبب يجمعهم ولكنه لا يوحدهم .
إشارة الرجل تلك تلخص أزمتنا في السودان ، مشكلة السودان الأولى و الأكبر و الأعظم في إعتقادي هي عدم الإتفاق …!! عدم الوحدة …؟؟ الإنشقاق و التشظي .
عدم الإتفاق ليس على مستوى الصراع بين المدنيين والعسكريين ، ولكنه حتى على مستوى التنظيم الواحد والكتلة الواحدة .
المدنيين فيما بينهم يشتد الصراع والإختلاف ، و الحال بالنسبة للعسكر ليس أفضل ، الأحزاب كل حزب إنشطر إلى عدة أحزاب ، والحزب الواحد لديه أكثر من ربان .
الصراخ وقذف الأوراق ومغادرة الإجتماعات و السباب و الشتائم صارت لغة الحوار في أروقة الساسة .
آخر ما كان ينقص هذا الوطن الإنشقاق و الإختلاف بين أسر الشهداء .
خارج السور :
أعتقد أن السبب الرئيسي الذي يجعلهم جميعاً غير متفقون أن كل واحد منهم ينظر إلى نفسه و يغض الطرف عن الوطن.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
وفعلآ دا الحاصل في بلدنا السودان
(عدم الأتفـــاق)
ربنا يستر ببلادنا وكل المسلمين