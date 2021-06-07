العيكورة يكتب: السلك طلع عريان !





بقلم / صبري محمد علي ( العيكورة)

غالبا ما تكون مهمة الحواريين ان يبلغوا ما امر به شيخهم وليس لهم حق الفهم لما يقولون فقط (والله مولانا قال ليكم كده) ! بالامس الوزير خالد سلك الشاب المسلم خرج علينا ليقول ان مشاكل السودان منذ الاستقلال هى فى الاسلام و فى الدولة الدينية وقال ان السودان بلد متعدد الاعراق والثقافات و لا يمكن ان يحكم بدين واحد و لا بد له من دستور علماني ! نعم من يقول ذلك هو وزير مسلم ارسله رئيس وزراء شيوعي ليبلغنا سير مفاوضات وفد الحكومة مع متمرد شيوعي ليقول ان ٩٨.٨% من سكان السودان المسلمين عليهم ان يقبلوا بفرض علمانية الدولة غصبا من بضع الاف يحملون السلاح بقيادة عبد العزيز الحلو لا يمثلون سوي ٢٥% من سكان جبال النوبة فيا جماعة (باركوها) ومشوا الحكاية هذا ما ارسلوا به وزير شؤون مجلس الوزراء الشاب ذو العقيدة الهشة والعضمة الطرية ارسلوه ليقول للناس ( الجماعة قالوا ليكم كده) بحكم انه المتحدث الرسمي لهذه المفاوضات . هذا بالطبع غير ازدراء الحلو لكل مسلمي السودان ان تكون العطلة الرسمية هى الاربعاء وليست الجمعة اما الاية الكريمة (يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون) الاية (٩) سورة الجمعة . فهذه سينظر فيها الحلو بعدين فقد يتكرم علينا باذن لاداء الصلاة ام لا حسب مزاجه . حقيقة لست متغاظا من الحلو فقد اعلن الرجل عن ما يريده بشجاعة فاسدة وفاجرة و لكني لاعجب لمثل هذه المواقف المهزومة البعيدة عن الاسلام كالتى وقفها الوزير خالد سلك ليقول لابد للسودان من دستور علماني! ياسيدي لا انت ولا الحلو والا الكباشي يملك حق قرار كيف يحكم السودان بل الشعب فقط هو من يملك هذا الحق الاصيل . فلا تحدثونا عن انهزامكم وخوركم وجبنكم قبل اكمال هياكل الحكم وبعدها فلكل حادث حديث ! صدقوني انكم تضيعون وقتكم وجهدكم ومال الوطن فى (فارغة) ومقدودة اين التطبيع الذي تشدقتم به؟ اين مناهج القراي؟ اين البارات والتفسخ ومطالبتكم للحرائر بالتصالح مع اجسادهن سخرية من الحجاب اين واين الكثير من الذي تشدقتم به ؟ هل فعلتم شيئا من احلامكم المريضة لماذا لم تكن لكم الشجاعة ان تعلنوا تلك الموبقات امام الشعب ؟ لانكم باختصار تعرفون النتيجة سلفا والا فلماذا اختاروا لهذه (القفة) خالد سلك وليس ابراهيم الشيخ او الدقير ؟ بل ولماذا اختاروا حزب المؤتمر السوداني دون غيره (ليشيل وش القباحة) ؟ لانهم يعلمون جيدا انه حزب بلا مبادئ وبلا مرجعية . ما كان لهم ان يستدرجوا الحزب الشيوعي نحو هذا الفخ ليعلن للناس ان الحكومة سترضخ لعلمانية الحلو ! حزب محترم وان اختلفنا معه ولكنه لن يرضي لتاريخه ان يكون مرسال وبوغا ينفخ عليه حمدوك من خلف الكواليس يلقن سلك او غيره من البسطاء ماذا يقول ومتى يقول .

ماعاناه السودان ايها السلك (العريان) ليس بسبب الاسلام والدولة الدينية بل بسبب جهلكم بالاسلام واحكام اهل الذمة وفقة المناصرة ياسيدي اقولها لكم وبالصوت العالي(امشوا اقرأوا وتعالوا) وبعدها مراسيل الحلو ملحوقه . الحلو يعلم اكثر منكم انه لن يستطيع ان يفرض علمانية على اهل بيته ناهيك عن السودان ولكنه الامعان فى استفزاز الغالبية المسلمة حتى يحملوا السلاح ليجد مبرر الانفصال ويمكن لاسيادة الامريكان من انشاء اكبر قاعدة عسكرية تتوسط افريقيا وعندها قد يضع الحلو عصا الترحال راضيا مرضيا عنه فهل فهمتم الحكاية ايها المغفلون بدرجة دكتوراة بامتياز . برأي ان هذه المفاوضات لن تخلص لنتيجة والحلو يدرك ذلك ولكنها ستخفف عليه عبء فاتورة المبعوث الامريكي (بايدن بوث) قليلا وان كان لن يستطع سدادها كما وعد و لكنه ولو خرج منها بالاربعاء بدل الجمعة ! على امل جولة اخري فقد ترضي عنه (طنط) امريكا . ايها السلك من كل فضيلة اذا حملت الغالبية العظمى من المسلمين فى السودان السلاح للدفاع عن عقيدتها يوما ما فلا تلوموها و تحدثونهم عن (الحرية و السلام . و العدالة) لانكم تهدمون الاسلام فلا مرحبا بشعارات تطعن الاسلام فى خاصرته .

قبل ما انسي : —-

تب الى الله ياخالد سلك لقد جئت شيئا عظيما . فاعتذر عن هذا التكليف المهين لدينك ولوطنك ولحزبك .

صحيفة الانتباهة