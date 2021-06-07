عثمان ميرغني يتحدث عن حميدتي ويكتب “الشلاقي” ما خلى “عميان”





الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يكثر من استخدام الأمثلة الشعبية السودانية لأنها الأسرع والاوقع في إيصال رسائله الجماهيرية، واكثر من مرة استخدم المثل الشعبي “الشلاقي ما خلا عميان”، ويقصد بالشلاقي طبيب العيون، والمعنى أن اتساع الوعي رفع عن الشعب جهالة التضليل.

و يبدو أن «الشلاّقي» لا يزال يكابد في مهمة “تفتيح” العيون المغمضة.. فبلادنا رغم توفر أدوات التواصل الجماهيري وشيوع المعارف العالمية إلا أن غشاوة التضليل لا تزال تكبل حماسة الانطلاق نحو المستقبل الرشيد … كيف؟ سأشرح لكم.

أكاد اجزم أن الفترة الانتقالية منذ وُلدت في صباح الخميس 11 أبريل 2019 حتى اليوم هي مسلسل طويل ممتد من “التضليل” الممنهج، الشباب الثائر في الشوارع قدّم أغلى ما عنده من دماء للحصول على تغيير شامل، والتغيير هنا بمعناها الحقيقي الذي يعني إنتاج سودان جديد يتجاوز الفشل الماحق في الدولة السودانية المعاصرة منذ الاستقلال..

لكن في لحظة فاجعة في تاريخ السودان تمخض جبل الثورة ليلد هياكل حكم هي ذاتها التي جربها السودان خلال مسيرة فشله الطويلة … مجلس سيادة .. مجلس وزراء … ثم تحالف حاكم يمارس السلطة شبحياً … ليس له رئيس أو لجنة تنفيذية أو سكرتارية أو أرقام اتصال أو حتى عنوان على رأي شاعرنا نزال قباني في رائعته “قارئة الفنجان”:

(فحبيبة قلبك يا ولدي امرأة ليس لها عنوان ..)

ما أصعب أن يحكم البلاد حزب حاكم لا عنوان له ..

واستمر مسلسل التضليل، وثيقة دستورية تنص على سلطات تنفيذية توزع بمحاصصة خفية في البداية ثم محاصصة مكشوفة بعد فشل الحكومة الأولى، ويكتشف الشعب ان كراسي الحكم التنفيذي سريعة التكوين لكن ما أن تأتي سلطات الشعب، في المجلس حتى تتمدد الأعذار سنة بعد سنة، وكأني بالفترة الانتقالية ستنتهي (نهاية قيصرية أو طبيعية) ولا يتكوّن المجلس التشريعي .. فحتي اتفاق السلام الذي كان هو العذر والاعتذار المرفوع على الرايات مرّ عليه الآن 9 أشهر ولم يتكوّن المجلس التشريعي.

واضح تماماً أن “الشلاقي” يواجه تحدياً كبيراً في “تفتيح” وعي الشعب لهذا التضليل المزمن المتعمد .. إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فلربما يدفع الوطن الثمن فادحاً… ثمن فشل “الشلاقي” في “فتح” عثون الشعب على التضليل الواسع المنهجي.

بكل أسف “جاري الشحن” الآن بذات السيناريوهات التي أودت بثورة أكتوبر 1964 ثم انتفاضة 1985، استحواذ حزبي على مكاسب ضيقة تعلو فوق المصلحة الوطنية، وتكون النتيجة الوصول إلى “آخر محطة” بالطريقة ذاتها التي وصلت إليها الثورتان..

هناك أكثر من طريق آمن لإصلاح المسار وإنجاح الفترة الانتقالية والعبور بالبلاد نحو بر آمن .. لكن بقدر ما الحلول سهلة .. فالأصعب أن تجد الأذن الصاغية والعقل القادر على استيعاب التحديات.

صحيفة السوداني