حكومة البحر الأحمر تشترط على القادمين من السعودية استيفاء جرعات (كورونا)





طالبت الغرفة العليا لإدارة أزمة فيروس (كورونا) بولاية البحر الأحمر، القادمين من المملكة العربية السعودية استيفاء جُرعات اللقاحات قبل الوصول إلى البلاد.

ودعت الغرفة، القادمين من السعودية للتواصل مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والمحاجر الصحية تحسباً لأيِّ مُستجداتٍ قد تُواجههم في رحلة العودة إلى الخرطوم.

وكشفت الغرفة، عن ترتيباتٍ جاريةٍ بينها ووزارتي التربية والصحة للتغطية الصحية لمراكز امتحانات الشهادة السودانية لتنفيذ الاشتراطات والاحترازات الصحية.

ووصلت حصيلة الإصابات الموجبة بـ”كوفيد ـ 19″ في البحر الأحمر إلى “708”.

صحيفة الصيحة