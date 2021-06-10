



عزيزي جبريل..نرجو الإفادة

١.كم متبقي عجز الموازنة(مشكلتك الاساسية) بعد خطوة تحرير سعر الوقود؟؟ حسب تقديراتي المتواضعة ما زال هذا ما نهايتا

٢.هل ستلتزمون التزام كامل بآلية تسعير الوقود الاوتوماتيكية ولا بعد شوية سعر الصرف يزيد نتيجة متبقي العجز المذكور وتقومو تعملو زي ما عملتو مع توحيد سعر الصرف و تثبتو السعر وتلعنو المضاربين؟؟

٣.ما الداعي لوجود المحفظة لو انتا حررتا الوقود وكذلك عومتا سعر الصرف؟؟ هذا الاحتكار يساهم في اعاقة تغطية الطلب بسبب محدودية الموارد المتاحة للمحفظة اولا، وزيادة هوامش الارباح والمضاربة في العملة بسبب الاحتكار وضمان المشتري (الحكومة) بأي سعر ، ثالثا كان الغرض من المحفظة توفير النقد الاجنبي وهو غرض انتفى بمجرد توحيد سعر الصرف!

في رأيي ان حصر الاستيراد على المحفظة هو تكريس لمصالح متنفذين للتربح من جيوب المواطنين مع استمرار الندرة! التحرير هو سعر و سياسات وليس سعر فقط!

وشكرا

Mohammed Elmosbah