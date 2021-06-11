ضبط محطة وقود عشوائية داخل حي سكني بأم درمان





ضبطت الشرطة الأمنية مجموعة تدير محطة وقود عشوائية بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان، وأوقفت خمسة متهمين، ضبطت بحوزتهم (90) ألف لتر جازولين دون تصديق من الجهات المختصة، إلى جانب عدم إلتزامها بمتطلبات السلامة المتبعة في محطات الوقود.

وقال قائد القوة المداهمة الرائد أحمد علي إسحق، إنهم رصدوا معلومات تشير إلى مجموعة تدير محطة وقود عشوائية بمنطقة (الغماراب)، وأضاف أنهم أرسلوا فريقا للتأكد من صحة المعلومة وتبين أن الأشخاص يديرون نشاطاً يتسبب في صناعة أزمات الوقود، وإحداث حالة من الندرة والشح، في منتجي البنزين والجازولين، وقال إن فريقه نجح في ضبط المتهمين أثناء عملهم المخالف للقانون.

وقال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية اللواء حقوقي الطاهر عبد الرحمن الطاهر إن قواته جاهزة تماماً لملاحقة جميع المخالفون للقانون ومعتادي الإجرام والمتلاعبين بقوت المواطن والسلع الاستراتيجية بهدف تحقيق كسب غير مشروع.

السوداني