حريق يقضي على المنازل ويُشرِّد عشرات الأسر بالفاشر





تَسبّب اندلاع حريق بحي الوفاق بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور في القضاء على عدد كبير من المنازل وتشريد أكثر من (50) أسرة من القاطنين عشوائياً بالحي.

وتفقّد المدير التنفيذي لمحلية الفاشر محمداي عبد الله آدم، يرافقه عدد من مديري الإدارات التنفيذية بالمحلية أمس، أوضاع متضرري الحريق. وأعلن المدير التنفيذي للمحلية، أنّ المحلية ستعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني لتقديم المساعدات اللازمة للمُتضرِّرين، بجانب التنسيق مع وزارة البنى التحتية لترحيل الأُسر المتضررة واستيعابها في المواقع التي خُصِّصت لهم بمربعي (16) و(18) شرق مع توفير الخدمات اللازمة لهم، وذلك درءاً للمخاطر وحماية للأرواح والممتلكات والحد من الحرائق المتكررة.

(كوش نيوز)