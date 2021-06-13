البيئة: تكشف عن فساد بتحويل الأراضي الزراعية والرعوية لسكنية





كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة د.بشرى حامد، عن استشراء فساد كبير بتحويل الأراضي الزراعية والرعوية إلى سكنية.

وعزا حامد تدهور النظم الإيكولوجية بولاية الخرطوم لغياب التنمية المتوازنة، ونبه لمواجهة ولاية الخرطوم إزالة للغابات بغرض السكن.

واقر في المنتدى البيئي الشهري أمس حول(استعادة الغطاء النباتي بالولاية) بضعف الجهود لاستعادة الغطاء النباتي في الولاية، وقال إنه لا يعالج إلا 1% من التدهور الموجود الأمر الذي أدى لفجوة كبيرة بين الموجود والمفقود منه لافتاً إلى أن مجلس البيئة بالولاية كان له قصب السبق في مشروع الحزام الشجري بغرب أم درمان في وضع التصور والتنفيذ وتقييمه من خبراء البنك الدولي.

واستنكر بشرى إزالة حديقتي الحيوان في الخرطوم والبلدية في بحري، داعيا لاستعادة النظم الإيكولوجية والتوعية بأهمية التشجير، وأكد على ان توصيات ومخرجات هذه الورشة ستشكل خارطة طريق للمجلس في هذا الملف في الفترة المقبلة.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني