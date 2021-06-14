الشرطة تُعيد طفلاً حديث الولادة اُختطف إلى حضن والدته





تمكّنت وحدة حماية الأسرة والطفل بأم درمان من استعادة طفل حديث الولادة، بعد أن تم أخذه من والدته عبر إحدى النساء بغرض وزنه واختفت بالطفل إلى جهة غير معلومة. وقال المكتب الصحفي للشرطة(بحسب سونا ) إن قسم شرطة حماية الأسرة والطفل بأم درمان، فور تلقِّيه البلاغ، شكّل فريقاً بقيادة ضابط للمتابعة وتقصي الحقائق، تحت إشراف العميد شرطة عيساوي قيدوم مدير إدارة وحدة حماية الأسرة والطفل بأم درمان، لمعرفة مكان تواجد الطفل الذي اُختطف يوم الجمعة الماضي، بعد أن حضرت إحدى النساء وطلبت من الأم أخذ الطفل بغرض وزنه، ولكنها لم ترجعه لوالدته. وبعد التحري وجمع المعلومات، تم العثور على الطفل أمام بوابة إحدى الجامعات وهو بحالة صحية مُستقرة، ليتم تسليمه إلى أسرته، فيما تم القبض على اثنين من المتهمين وإخضاعهما للتحري تحت إشراف النيابة.

الخرطوم (كوش نيوز)