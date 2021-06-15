تفاصيل مثيرة في محاكمة طلاب طب بتهمة الإتجار في المخدرات





كشفت الشرطة تفاصيل مثيرة في محاكمة (3) طلاب طب بإحدى كليات الطب الشهيرة وآخر طالب ثانوي بتهمة الإتجار بالمخدرات، أثناء القبض عليهم وبحيازتهم حشيش الشاشمندى شرقي الخرطوم.

متهمون ومضبوطات..

وقال المتحري برتبة مساعد يتبع لشرطة مكافحة المخدرات محمد صديق، بأنه وبتاريخ 29/3/2021م ابلغ الشاكي من شرطة مكافحة المخدرات بأنه تمكن من القبض على المتهمين وبحيازتهم (2) كيس شاشمندي مخدر الى جانب مبلغ (16) ألف جنيه و(4) هواتف محمولة بجانب عربة توسان تخص المتهم الأول وذلك بمنطقة الطائف بالخرطوم، وأفاد المتحري بأنه وفور تلقي البلاغ تم استجواب المبلغ وشهود الاتهام على ذمة القضية .

إقرار بأقوال..

وكشف المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ البلاغ تم القبض على جميع المتهمين واستجوابهم على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية، وتلى المتحري أمام المحكمة أقوال المتهمين الواردة بيومية التحري عليهم وأقر جميع المتهمين بما ورد فيها على لسانهم، موضحاً للمحكمة بأن المتهم الأول أفاده بالتحريات بأنه وأثناء تواجده بالشارع العام تم القبض عليه برفقة أصدقائه المتهمين وهو يحمل سجارة مخدرات الى جانب ضبط (2) كيس مخدرات داخل عربته التوسان المعروضات، منوهاً الى أنه في تلك اللحظات أخطرت قوة الشرطة بأنه قام بشراء المعروضات من المتهم الثاني طالب بالمرحلة الثانوية، موضحاً في أقواله بالتحريات بأنه قام بالاتصال بالمتهم الثاني هاتفياً طالباً منه (10) جراما من مخدر الشاشمندي الأفغاني منوهاً الى أنه اتفق مع المتهم مقابلها على مبلغ (7) آلاف جنيه، وأكد المتهم في أقواله بالتحريات إلى أن المتهم الثاني حضر إليه في عربته وهو يحمل المخدرات إلا أنه قام ببلعها لدى مشاهدته فرد الشرطة بداخل العربة، ونفى المتهم الأول في أقواله بالتحريات تعامله في الإتجار والترويج للمخدرات.

من جهته أفاد المتهم الثاني بالتحريات بأنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الأول وبينهما تعاملات مالية، لافتاً الى أنه وفي يوم الحادثة حضر للمتهم داخل عربته ليتم القض عليه واقتياده لقسم الشرطة، نافياً بلعه أي مخدرات أو تعامله فيها بالإتجار أو التعاطي.

من جانبه أوضح المتهم الثالث في أقواله بالتحريات بأنه تم القبض عليه بالشارع العام أثناء احتسائه الشاي أمام إحدى بائعات الشاي بالشارع العام، نافياً ضبط أي مخدرات بحيازته منوهاً الى أن المخدرات التي ضبطت بحيازة المتهم الأول قام بشرائها من المتهم الثاني، في ذات الوقت تلى المتحري بالمحكمة أقوال المتهم الرابع بالتحريات وأفاد فيها بأنه تم القبض عليه بالشارع العام من أمام إحدى بائعات الشاي اثناء نافياً ضبط أي مخدرات بحيازته، مؤكداً في أقواله بأنه كان حاضراً لحظة شراء المتهم الاول للمخدرات المعروضات في البلاغ من المتهم الثاني.

وكشف المتحري للمحكمة عن تدوين المتهم الأول اعترافا قضائياً بأقواله أمام محكمة جنايات الشرقي.

مستندات اتهام..

وقدم المتحري للمحكمة مستندات اتهام عبارة عن نتائج المعامل الجنائية لفحص ووزن المعروضات والتي جاء فيها بأن المعروضات على ذمة البلاغ بأن معروضات البلاغ تحتوي مادة الـ(اتش تي سي) المخدرة ومدرجة ضمن الجدول الأول بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ وتزن (93) جراما، كما قدم المتحري أيضاً للمحكمة مستند اتهام (2) عبارة عن أمر تفتيش إضافة الى تقديمه مستند اتهام (3) عبارة عن تقرير من شركة زين للاتصالات يبين وجود مكالمات متبادلة بين المتهمين الأول والثاني قبلتها المحكمة جميعها كمستندات اتهام على ذمة الدعوى الجنائية عقب عرضها على محامي الدفاع عن المتهمين ولم يبدوا عليها أي اعتراض.

قرار النيابة..

وفي خواتيم إفاداته كشف المتحري، عن توجيه النيابة تهمة لجميع المتهمين بمخالفة نص الماده (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلق بالإتجار في المخدرات وإحالة الملف للمحكمة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة