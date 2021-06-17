خطاب د. حمدوك: بدون نكهة





(1)السؤال الأول بعد خطاب د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء هو، ما الجديد؟ لم يتضمن الخطاب إضافة جديدة، وإنما هو إعادة لما سبق من أقوال وما تم من أفعال وإجراءات وقرارات كانت مثار الغضب وسوء الحال وشظف العيش وضيق الحياة..

َوهو خطاب بعيد عن الواقع بكل إمتياز ويفتقر للحس السياسي وتقدير المسؤولية من عدة جوانب :

اولاً: رمي د. حمدوك كل ما يجري الان حول ترتيبات الإصلاح الإقتصادي، وهذا مربط الفرس، حين غرق في حزمة إجراءات مع مؤسسات دولية معروفة سلفاً بأنها فاشلة، وإنها غير مضمونة وفوق كل ذلك تتطلب شبكة ضمان إجتماعي ولم يقم بذلك وتجاهل كل آراء الخبراء والمتخصصين..وحصد الحالم كوابيس عن أماني الغيبوبة.

وثانياً : فإن الإصلاح عملية (process) ذات طبيعة تشاركية بين الحكومة والمواطن والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والقوى السياسية، تتكافل وتتكامل وتعزز الأدوار والمهام، ولا يتولاها فريق معزول عن الناس وبعيد عن الحياة وظروفها وضغوطها.. وكل شيء معلب وخفي.. لا تحس إلا بآثاره وتوابعه..ومن المؤسف ان يكرر رئيس مجلس وزراء الثورة بعد عام خططه، والتى يفترض ان يكون المخاطبين شركاء فيها.. هذا نتاج إختطاف مؤسسات الدولة والحكم..

وثالثاً : فإن لكل تحربة إقتصادية خصوصية، وفى مجتمع كالسودان تتطلب التدرج والمراحل المتباعدة والتقييم لكل خطوة والتسديد للثغرات، لقد بدأت هذه السياسة والتضخم ٦٧٪ وتم زيادة المرتبات بنسبة تتجاوز ٥٠٠٪ حينها، واليوم التضخم ٣٦٨٪ فكم ستتضاعف المرتبات؟ وهل تستطيع الحكومة المنهكة مقابلة مطالبات الهيئات النقابية والقطاعات المختلفة؟ هذا خطل التفكير البارد دون وعي ومشاعر تجاه الشعب والمواطن المطحون بالغلاء والوباء وبلاء هذه الحكومة..

ورابعاً: إن هذه السياسات تطبق على بشر، وليس فئران تجارب، وهي اكبر من طاقة الإحتمال والقدرة على الصبر، فالبطون الجائعة والأجساد التي أنهكها المرض لا تملك فضيلة إنتظار وعود بلا أفق وسياسات بلا ضمانات ووعود براقة، فقدت الطعم والمذاق والنكهة..

آن برنامج الإصلاح الإقتصادي هذا ووصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ذات آثار مدمرة على المواطن وعلى المؤسسات، والتعامل معها يتم بحذر، ويقظة، وقد نجحت دول قليلة مثل رواندا ومصر وسقطت دول عديدة، بسبب رعونة القادة ونمط التفكير وسؤ التقدير..

(2)

لقد فسر د. حمدوك مشكوراً ما يجري، ولكنه كشف عن حقائق كثيرة:

– أكد غياب توافق سياسي حول قرارات الحكومة الانتقالية، وأنها مطلوقة اليد، كما تشاء، وهذا خلل سياسي كبير، فهي لم تعد فاقدة السند السياسي والحاضنة، بل تفتقد للمشروعية السياسية..

– اكتشف د. حمدوك، فجأه، أن الشارع تجاوز مرحلة التململ، إلى مرحلة الرفض والتعبير عن ذلك،

َلكن ما لم يكتشفه د. حمدوك ان الموسم الزراعي لم يبدأ بعد و التحضيرات غائبة وقبل اسبوع كانت قيادات المزارعين مع وزير المالية تبحث عن امل مفقود لإنقاذ الموسم..؟

وما لم يكتشفه د. حمدوك، ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الزراعة ان ٩.٨ مليون مواطن سوداني يواجهون خطر الجوع هذه الأيام.. دعك من انعدام الدواء وفقدان الأمن وتدهور العملية التعليمية..؟

ولكن ما لم يكتشفه د. حمدوك، أن يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢١م لن يكون موعداً للمن والسلوي من المجتمع الدولي الكذوب ومؤسساته الخداعة، ولن تنساب الموارد.. وعليه ان يحزم حقائبه ويرحل..

د. حمدوك، إن ما يفعله فريق عملك أكثر بؤساَ واشد خطراَ على الوطن والمواطن من متاريس الطرقات وحرق إطارات.. تفعلون ذلك دون أن يرمش لكم جفن أو يعلوكم غبار بمبان.. فأنتم أحق بالرحيل..

د. إبراهيم الصديق على