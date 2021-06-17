سهير عبدالرحيم تكتب شارع ١٥ العمارات





*بسم الله الرحمن الرحيم *

اليوم ندشن في محطة الوقود بشارع ١٥ العمارات وفي تمام الساعه الرابعه عصراً مبادرة ( وصلني ) لتوصيل طلاب الشهادة السودانية لمراكز الإمتحانات مجاناً .

سنقوم بلصق استيكر المبادرة على زجاج السيارات التي يرغب أصحابها في المشاركة في المبادرة ، كما سنقوم بربط الشريط الأحمر على المرآة اليمين لكل سيارة .

أيضاً سنقوم يومياً و عبر رسالة صباحية في الإذاعة الرياضية بالتذكير بأماكن مراكز الامتحانات حتى يسهل على المتبرعين معرفة أقرب مراكز إليهم والمساعدة في نقل الطلاب .

هذه المبادرة و في نسختها الثانية تقوم على المبدأ الأول و الأكبر و تعتمد في نجاحها على الفطرة السوية و طبيعة الشخصية السودانية التي تجعل من فضل الظهر عادة و عبادة .

مساعدة الآخرين و مد يد العون للأطفال هي من علامات المروءة ودرجة رفيعة من الشهامة تؤكد على مقدرة الإنسان على الإنتصار على ظروفه الخاصة و معاناته و إنشغاله الكثير وتخصيص جزء من وقته لنجدة الملهوف .

السنة الجارية كانت سنة سيئة جداً بكل المقاييس عايشها ابناؤنا الممتحنون ، ليست بأي حال من الأحوال بأفضل من سابقتها ، تدهور مريع ، إرتباك في العام الدراسي ، و (جهجهة) في المقرر، و كورونا و قطوعات الكهرباء و المياه

رفع الدعم كلياً عن الوقود كارثة كبيرة تصيب الإمتحانات في مقتل ، إن لم نعمل جميعاًبالجهدالشعبي والإيثار و تفعيل المبادرات و العمل الطوعي فلن تبارح الخيبات و الخذلان قاعات الإمتحان .

رسالة و همسة لأولياء الأمور الآباء والأمهات أن يعملوا على جعل أبنائهم يخرجون مبكراً إلى الشارع العام قبل وقت كاف مع الالتزام الكامل بالزي المدرسي والوقوف في أماكن واضحة وبعيداً عن الزحام

خارج السور :

يوم السبت أول أيام إمتحانات الشهادة السودانية ساهم عزيزي المواطن في توصيل التلاميذ لمراكز الامتحانات …

للتواصل مع منظمة خطوة عشم / مبادرة

وصلني هاتف 0100007778

وصلني عشان الحق الامتحان

* سهير عبدالرحيم *

صحيفة السوداني