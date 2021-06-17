حجز عملات صعبة وملايين الجنيهات تخص شركة كويتية في قضية خط هيثرو





كشفت النيابة العامة، عن حجزها ما يفوق الـ(2) مليون يورو، وملايين الجنيهات من حسابات مصرفية لمجموعة عارف الكويتية بالبلاد على ذمة إجراءات التصرف في خط هيثرو.

وقال وكيل نيابة الاموال العامة بشير ادريس، للمحكمة إن النيابة حجزت على مبلغ (2.902.580) مليون يورو، و(30.801) دولار امريكي، بجانب (78.133.941) مليون جنيه سوداني من حسابات مصرفية ببنك المال المتحد تخص مجموعة عارف الكويتية على ذمة بلاغ التصرف في خط هيثرو.

وكشف وكيل النيابة للمحكمة بأن المستشار الفني بشركة “سودانير” عن مجموعة عارف الكويتية غادر البلاد للتصرف في خط هيثرو منفرداً – الا أنه عاد الى البلاد مرة أخرى وحصل على خطاب من أحد أعضاء مجلس ادارة سودانير تصرف بموجبه في الخط – إلا انه لم يثبت بالتحريات الشخص الذي قام بتسليمه الخطاب.

وأفصح عن ابتعاث الحكومة السودانية مستشارين قانونيين إلى لندن لمقابلة مكتب محاماة هناك لمقاضاة شركة (بي ام اي) الألمانية التي تم عبرها التمهيد للتصرف في خط هيثرو، مشيراً الى أن المستشارين اكتشفوا بأن التصرف في خط هيثرو عبر الشركة الألمانية تم عبر التبادل بالرمز لأزمنة الهبوط، الأمر الذي لا يشكل مخالفة قانونية – وبالتالي لا يحق لسودانير اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الشركة الأجنبية لاسترداد الخط أو التعويض عنه.

الخرطوم ــ محمد موسى

صحيفة الصيحة