لجنة التحقيق في قضية طلاب معسكر العيلفون تطلب استجواب البشير





أكدت مصادر موثوقة تقدم لجنة التحقيق بمجزرة العيلفون بطلب لتحديد موعد استجواب الرئيس المعزول، المشير عمر البشير كمتهم بالبلاغ، بعد أن كان شاهداً.

وكانت السلطات، قد عثرت على مقبرة جماعية دُفن فيها عددٌ من ضحايا مجزرة العيلفون والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شاب من مُجنّدي الخدمة الوطنية الإلزامية بالعام 1998، وقد تم قتلهم أثناء محاولة الهرب من معسكر للتدريب بمنطقة العيلفون، وشكلت النيابة العامة لجنة للتحقيق في المجزرة.

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني