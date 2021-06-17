في تونس.. رجل يقتل زوجته بزعم “شذوذها الجنسي”





أقدم رجل تونسي، الاثنين، على قتل زوجته في ضاحية ”المرسى“ بالعاصمة، بعد طعنها بسكين، زاعما أن ذلك بسبب اكتشافه شذوذها الجنسي بعد سنوات من الزواج.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن التونسي، العميد وليد حكيمة، إن الشرطة العدلية وعناصر الأمن بمركز ”المرسى“ تمكنوا من القبض على شخص قتل زوجته بوساطة سكين.

وأوضح وليد حكيمة في تصريح إذاعي، أن قاعة العمليات بالمرسى تم إعلامها بقبول مستشفى ”المنجي سليم“ بالمنطقة، امرأة تعرضت للعنف الشديد، وفارقت الحياة جراء تعرضها لخمس طعنات في مناطق مختلفة من جسمها.

وأضاف حكيمة أن التحقيقات أكدت أن الجريمة تعود إلى خلافات عائلية، حيث تعرضت الزوجة للعنف من قبل زوجها في منزلهما وقام بطعنها بوساطة سكين، ثم قام بنقلها بسيارته الخاصة إلى مستشفى المنجي سليم، ولاذ بالفرار.

وقال حكيمة إن العناصر الأمنية تمكنت من التعرف على مكان اختباء المتهم، بمحيط المستشفى وتم القبض عليه.

وبعد التحقيق مع المتهم، اعترف بارتكابه جريمة القتل، مؤكدا أنه “أقدم على ذلك على خلفية شذوذها الجنسي“، وفق تعبيره.

إرم نيوز