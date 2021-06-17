وفاة (7) وجرح آخرين من طلاب الشهادة الثانوية في جنوب دارفور





توفي (7) وجُرح (12) آخرون من طلاب الشهادة الثانوية اليوم الخميس، في حادث سير كانوا متجهين الى مركز الامتحانات في منطقة مرشينج شمال مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وقال المدير التنفيذي لمحلية شرق الجبل طاهر أحمد، انه تعرض أحد البصات التي تقل الطلاب الممتحنين لحادث سير بالقرب من منطقة الملم شمال نيالا، مما تسبب في وفاة (7) طلاب في الحال وتأثر (12) آخرون بجروح متفاوتة، تم إخلاؤهم الى مستشفيات مدينة نيالا.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، يجلس نحو (١٤١٣) طالباً وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية من محلية شرق جبل مرة في محلية مرشينج التي تبعد نحو (٨٥) كيلومتراً من منطقة جبل مرة التي يخضع جزء كبير منها لسيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور.

صحيفة السوداني