وزير الداخلية : القبض على شخص بث شائعة تسريب امتحانات الشهادة





كشف وزير الداخلية الفريق اول عز الدين الشيخ ، عن إلقاء القبض على شخص قام ببث شائعة حول تسريب امتحانات الشهادة السودانية .

وأعلن عن صدور قرار بفصل الإنترنت لشرائح الهاتف الجوال لأهمية امتحانات الشهادة وقطع الطريق على جميع المحاولين لزعزعة نزاهتها.

وشدد الوزير على أن امتحانات الشهادة السودانية أحد ممسكات الأمن القومي السوداني التي تهم كل الشعب السوداني.

وقال -بحسب وكالة السودان للانباء- إن اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة السودانية ظلت في حالة انعقاد دائم من أجل تأمين الامتحانات، موضحاً أن كل الترتيبات قد اكتملت بداخل وخارج السودان.

من جانبها أكدت وزيرة التربية والتعليم المكلفة تماضر الطريفي، انعقاد امتحانات الشهادة السودانية في موعدها المحدد يوم غدٍ السبت الموافق 19 يونيو الجاري، مشيرةً إلى أن عدد مراكز الامتحانات التي سيجلس فيها الطلاب للشهادة السودانية يبلغ 4150 مركزًا.

في السياق قال مدير عام امتحانات السودان سرالختم الحوري إن الشهادة السودانية ذات سمعة إقليمية وعربية كبيرة حيث إن عشرات الآلاف من الطلاب من دول الجوار والدول العربية يسعون للحاق بامتحانات الشهادة السودانية والتي تميزت بالانضباط.

وأكد حرص إدارته على استقرار الامتحانات، مشيراً إلى أن جميع القوات النظامية تشترك في تأمين الامتحانات منذ الطباعة إلى أن تصل لأيدي الطلاب.

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