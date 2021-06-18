أسباب غير أخلاقية وراء مقتل شاب أمام منزله بأمدرمان





تمکنت شرطة أم درمان من القبض علی 7 متهمين في بلاغ مقتل شاب أمام منزله بحي الملازمين بأمدرمان ووفق التفاصيل وبحسب سودان مورنينج أنه في الساعات الأولى من صباح يوم الاربعاء عثر علی القتيل ملقياً أمام منزله وسابحاً في برکة من الدماء .

عليه تم إخطار الشرطة المختصه وتم إتخاذ کافة الإجراءات القانونية اللازمة وبواسطة أورنيک ٨ جناٸي وأمر تشريح صادر من النيابة نقلت الجثة لمشرحة أمدرمان وباشرت الشرطة تحرياتها في البلاغ إلی أن تم القبض علی المتهمين الذين کشفوا عن أسباب غير أخلاقية أدت إلی وقوع الجريمة .

( كوش نيوز)