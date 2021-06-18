مجموعة مسلحة تقتحم سجن كادقلي ومواجهات تسفر عن مقتل شخصين





قتل (2) في محاولة إقتحام سجن كادوقلي من قبل مجموعة مُسلحة هاجمت السجن لتهريب نُزلاء مُدانين بالقتل العمد ما أدى إلى إطلاق نار داخل المدينة.

وقال مدير شرطة الولاية الواء شرطة ياسر مضوى وقيع الله في تصريحات صحفية اليوم ، إن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام سجن كادقلى القومى صباح أمس الجمعة لتحرير بعض السجناء المتهمين تحت طائلة المادة (130) القتل العمد تصدت لهم قوات الشرطة بحسم واستطاعت إفشال و احباط محاولة التهريب المساجين).

وكشف مضوي عن مقتل (٢) أحدهم من المجموعة المُسبحة التى حاولت اقتحام السجن والثاني من المساجين الفارين و جرح آخر.

وأكد هدوء الأوضاع بالسجن و قال إنها عادت لطبيعتها ، وتم تعزيز الحماية ، وأشار إلى أنه يجري حصر المساجين بالسجن ، مطمئنا المواطنين بأن الأوضاع مُستقرة ، وقطع بأن الشرطة ستظل عينا ساهرة لحفظ اللأمن والاستقرار .

باج نيوز