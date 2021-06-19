



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021م

الانتباهة:

“قتيلان” في محاولة اقتحام سجن كادوقلي

القبض على”40″ تاجر عملة بينهم أجانب

“سينتكوم”: سلوك إثيوبيا بشأن”سدّ النهضة” يقلقنا

قطع جزئي للإنترنت لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية

التجارة: بداية الحملة القومية لتنظيم الأسواق يوليو المقبل

الحكومة: لا بديل عن التفاوض لحلّ أزمة”سدّ النهضة”

الصيحة:

“الصيحة” تتحصّل على معلومات جديدة بشأن عناصر تنظيم القاعدة الموقوفين بالخرطوم

وزير الطاقة: لا زيادة في ساعات قطوعات الكهرباء خلال امتحانات الشهادة

وزير الصحة الاتحادي: لا أحد يعلم أين تذهب أموال العلاج المجاني

لجنة المعلمين بجنوب دارفور تطالب بالتحقيق في حادثة طلاب شرق الجبل

صيادلة بالجزيرة: أدوية التأمين الصحي تسرّبت إلى السوق السوداء

والي شمال كردفان يطلق مبادرة” وصّلني ألحق الامتحانات”

الحداثة:

وزيرة الخارجية: السودان سيكون المتضرّر الأكبر من سدّ النهضة بدون اتّفاقٍ ملزم

فريق من”الجنائية” للتحقيق مع القيادي بالنظام البائد جعفر عبد الحكم

خالد عمر: لا مستقبل للبلاد بدون جيشِ واحدٍ

وزارة التجارة تعلن عن”حملة قومية” لتنظيم الأسواق بدءًا من يوليو المقبل

والي جنوب كردفان يؤكّد استقرر الأحوال الأمنية

توقيف شباب بتهمة قتل شرطي يثير مخاوف استخدام القانون كأداة سياسية

السوداني:

النيابة تتهم جهات بدعم الإرهابيين والتجسس على البلاد

وزير الاتصالات لـ (السوداني) : قطع الإنترنت لـ (3) ساعات يوميا إجراء استثنائي للامتحانات

قتــيلان فـي عملـية اقتحــــام لسجـــن كادوقلــي

توجيه للجان المقاومة بعدم الاقتراب من ً المتاريس نهائيا

وزير الطاقة: نعمل على استقرار التيار الكهربائي خلال امتحانات الشهادة

تحرير (63) فتاة من قبضة متاجرين بالبشر

وزير الصناعة يلغي عقد مستثمر سعودي شرق البلاد.

وزير الصحة يعلن عن مشاريع صحية جديدة بالجزيرة

طائرة عسكرية لنقل طالب مصابين إلى مراكز الإمتحانات بدارفور

غرفة المصدرين : تأهيل موانئ بورتسودان سيرفع حجم الصادرات السودانية.

الوطنْ:

تفاصيل إقتحامْ مجموعة مسلحة لسجن كادوقلي

الحكومة : أثيوبيا طعنتنا في الظهر ولن نتهاون في أمننا المائي

وزير الصناعة يلغي عقد مستثمر سعودي في مجال السكر

الصحة العالمية تحذر من سلالة جديدة لكورونا

صُوت الأمة:

السودان..إضراب مفتوح بديوان المراجعة القومي

ارامكو وسابك ترغبان في استخراج بترول السودان

الجيش يبسط الامن في كالوقي بعد اشتباك الحوازمة وكنانة

الاتحاد الافريقي (كاف) يمهل الأندية السودانية ويهدد بالحرمان من الأبطال والكونفدرالية

النِّيل الدولية:

انطلاق امتحانات الشهادة السودانية صباح اليوم

مواجهة الغش في الشهادة السودانية بقطع الإنترنت

وزيرة الخارجية: إعادة المرتزقة بأسلحتهم من ليبيا يهدد دول المنطقة

التجارة: الاول من يوليو بداية الحملة القومية لتنظيم الاسواق

مجموعة مسلحة تحاول اقتحام سجن كادقلى والشرطة تتصدى لهم ومقتل اثنين.

النيلين