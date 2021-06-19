صور فاضحة بتلفزيون السودان تثير ردود أفعال واسعة





أثارت صور فاضحة نشرها تلفزيون السودان ردود أفعال واسعة وسط المجتمع السوداني الذي اعتبرها إثارة للفتن وخروج عن الادب وتمرد على العادات والتقاليد التى ظلت تعمل على ستر الاعراض وليس هتكها. واستنكرت الأسر السودانية بحسب صحيفة الانتباهة،نشر صوراً لامرأة عارية الصدر تماماً عرضت في برنامج يتحدث عن سرطان الثدي بتلفزيون السودان مساء الجمعة، وأثارت ردود افعال واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي” واعتبروا عرض مثل هذه الصور يعد انتهاكاً لقيم ومبادئ المجتمع .

الخرطوم (كوش نيوز)