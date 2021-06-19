طب وصحة
صور فاضحة بتلفزيون السودان تثير ردود أفعال واسعة
أثارت صور فاضحة نشرها تلفزيون السودان ردود أفعال واسعة وسط المجتمع السوداني الذي اعتبرها إثارة للفتن وخروج عن الادب وتمرد على العادات والتقاليد التى ظلت تعمل على ستر الاعراض وليس هتكها. واستنكرت الأسر السودانية بحسب صحيفة الانتباهة،نشر صوراً لامرأة عارية الصدر تماماً عرضت في برنامج يتحدث عن سرطان الثدي بتلفزيون السودان مساء الجمعة، وأثارت ردود افعال واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي” واعتبروا عرض مثل هذه الصور يعد انتهاكاً لقيم ومبادئ المجتمع .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
إنه تلفزيون قحط … إنه تلفزيون لقمان أحمد والذى تسلق هذا المنصب دون وجه حق … إنه تلفزيون ثورة الحرية والوعي … إنه تلفزيون الفسوق والفجور والعصيان وقلة الأدب والخروج عن الدين وعن تقاليد وأخلاق وأعراف وهوية السودان وشعبه المسلم !!
لا حياء في العلم ما تبقو متخلفين