تفادياً للازدحام .. القمسيون الطبي يطلق رابط لاستخراج شهادات التطعيم





كشف المدير الإداري للقمسيون الطبي بولاية الخرطوم أحمد محروس عن قيامهم بإطلاق خدمه الكترونية لاستخراج شهادات التطعيم لتفعيل مشاريع الحكومة الذكية تفاديا للازدحام في ظل جائحة كورونا.

و أوضح محروس أن المستفيد يقوم بفتح رابط الخدمة و إدخال اسمه و رقمه الوطني بالإضافة إلى رقم هاتفه و مكان استلام الشهادة.

و أشار إلى أنه و عقب عملية التسجيل يقوم العاملون بالقمسيون الطبي باستلام الطلبات و من ثم مراجعة القوائم المعتمدة لاستخراج الشهادات و أضاف ٫في حال عدم وجود اسم المستفيد في قوائم الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم يقوم العاملين في القمسيون باخطاره بذلك”.

و تابع “يأتي ذلك في إطار تحسين خدمات الحكومة للمواطن و وصولها إليهيه بدلاً من وصوله إليها”.

باج نيوز