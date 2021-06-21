رجل يقتل زوجته المرضعة طعناً بالسكين





قالت الشرطة في مقاطعة الرنك بولاية أعالي النيل، ان رجل في الثلاثين من العمر، قام بقتل زوجته، طعنا بالسكين الجمعة، في منطقة شمدي جنوب شرق مدينة الرنك. وأوضح جمعة كور، مدير شرطة الرنك وفق راديو تمازج الاثنين، أن المواطن حسن ضحية أحمد “37” سنة، قام بقتل زوجته عائشة محمد إسماعيل ” 30″ سنة، بعد أن سدد لها ثلاثة طعنات قاتلة بالسكين. وقال مسؤول الشرطة، أن الزوج والزوجة، كانا على خلاف، الأمر الذي أدى إلى عودة الزوجة إلى أسرتها، قائلاً: “الزوج لحق زوجته في منزل أسرتها وسدد عليها ثلاثة طعنات قاتلة بالسكين أدت إلى وفاتها في الحال”. وأشارت الشرطة، أن الزوجة تركت خلفها رضيع يبلغ ثلاثة عشرة يوماً من العمر. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على الجاني وإنها تجري المزيد من التحقيقات لمعرفة المزيد عن ملابسات الجريمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)