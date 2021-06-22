ضبط شبكة إجرامية للتزوير في القضارف





ضبط السلطات في ولاية القضارف، شبكة إجرامية تنشيط في تزوير لوحات المركبات.

وقال كمبال حسين كمبال،بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الثلاثاء، إنّ الضبطية تمّت بفضل جاهزية منسوبي إدارة الشرطة الأمنية في مكافحة جرائم التزوير والظواهر السالبة بالولاية.

وفي السياق، أوضح مدير إدارة الشرطة الأمنية بالقضارف، خضر بابكر، أنّ الضبطية تمّت إثر المعلومات التي توفرّت بوجود شبكة إجرامية تنشط في تزوير لوحات المركبات بإحدى أحياء الولاية.

وأشار إلى أنّه تمّ تشكيل فريقٍ ميداني بقيادة ضابط وإشراف مباشر من مدير شرطة الولاية واستطاع من وضع حدٍ لنشاط الشبكة الإجرامية وضبط الأدوات المستخدمة في عملية التزوير من اللوحات والإستيكرات الخاصة بطباعة الأرقام إلى جانب فورمات جاهزة.

باج نيوز