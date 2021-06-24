مباحث شرطة ولاية الخرطوم تفك طلاسم جريمة مقتل صاحب محلات سيتي مول





تمكن تيم مشترك من مباحث فرعية ام درمان ومباحث قسم شرطة الأوسط امدرمان وبمشاركة نيابة الأوسط ام درمان وإشراف اللواء شرطة عبدالرؤوف الضو محمد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم من فك طلاسم مقتل صاحب محلات سيتي مول بالشهداء امدرمان.

وتشير متابعات شرطة ولاية الخرطوم الى ورود بلاغ لقسم شرطة الأوسط ام درمان بوجود جثة قبالة عمارة بالملازمين وعليها نزيف دموى من جهة الرأس تم فتح بلاغ تحت المادة 51 إجراءات الوفاة فى ظروف غامضة تم تحريك تيم مسرح الحادث الذى قام بالإجراءات الفنية من بصمات وتصوير وعلى الفور تم تكوين تيم مشترك من مباحث القسم الأوسط ام درمان ومباحث فرعية ام درمان للبحث وجمع المعلومات التى أسفرت عن ضبط 13من المشتبه بهم من خلال التحرى تم التوصل إلى المتهم ( ح) (ا) (ي) 50عام يعمل عامل نظافة في مول المجنى عليه من خلال التحرى أقر المتهم بإرتكابه الجريمة وقال أن دوافع الجريمة نتيجة نقاش بينهما بسبب مماطلة المجنى عليه في كتابة عقد عمل له على أثر ذلك قام بضربه على أذنيه وصدره مما أدي لسقوطه وارتطام رأسه بمسطبة مما أحدث نزيف دموى بمؤخرة الرأس ومن ثم قام بأخذ عربة المجنى عليه ودهسه بها وهو ملقى على الأرض وأخذ مبلغ 2مليار كانت داخل العربة وقام بشراء أثاثات وملابس واعطى احد أصدقاءه مبلغ مليار ونصف لسيتثمرها له تم أخذ إعتراف قضائى المتهم وتم تمثيل الجريمة .. جارى التحرى مع المتهم توطئة لتقديمه للمحاكمة العادلة