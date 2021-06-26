المخلوع…مادايرين ليك الميتة أم رمادا شح!!





(1)النقة خيار الحكومة والشعب

في السودان تستطيع أن تعيش دون لوز. دون مرارة .دون بروستاتا.وتستطيع العيش بكلية واحدة وبربع كبد.وببنكرياس هده السكري.وتستطيع العيش بقلب مفتوح.وضمير مسوس. ولكنك لن تستطيع العيش دون نقة.دون شكوى.فكل من لاقيته ينقنق (فالنقة صارت أسلوب حياة ) ويشكو دهره.وياليت شعرى.الحكومة قاعدة تسوى شنو لشعار النقة خيار الشعب؟يبدو لي أن الحكومة أصبحت تشارك الشعب في نقته!!وأكبر وأعظم نقة بدأت تظهر على سطح حياتنا.الذي يزداد كل يوم سخونة.هي نقة السادة المعاشيين.الذين قالوا إن منحة عيد الاضحى.التي قررتها الحكومة.لا تساوي شيئا.امام الواقع المازوم الذين يعيشون فيه.واحد الساخرين منهم قال إن العشرة ألف جنيه (مابتجيب رأس خروف!!)ونحن نختلف مع القائل.فان العشرة ألف (بتجيب ليك اثنين كيلو لحم ضان.وكمونية وقارورة زيت وبهارات وفحم.وشربوت أو اي مشروبات أخرى.وبكده تكون ايامك كلها اعياد)ودي بلد شنو دي؟.من رئيس وزراءها.والى اصغر شافع فيها يمارسون النقة.دعوا النقة واذهبوا الى اعمالكم..فالصبر الصبر آل السودان.فان موعدكم الجنة.بشرط أن تشكروا الله على نعمة (الهوا دا)وتصبروا على حالكم واحوالكم التي يحسدكم عليها عدوكم الأكبر الكيزان.بالمناسبة فى عهد حمدوك.لا يوجد شيء رخيص إلا الكوز.والحمدلله..

(2)مادايرين ليك ميتة البعير

وفي محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989.(والتي تمشى الهوينا كما يمشى الوجى الوجل).او( كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحاب ولا ريث ولا عجل).المهم (مانكتر عليكم الكلام)فإن الاستاذ عبدالباسط سبدرات .محامي المخلوع البشير.طلب من المحكمة الموقرة.بسرعة نقل موكله المخلوع للعلاج خارج مستشفى السجن.لان موكله يعاني من أوجاع فى الحلق وصداع وحمى. ومعلوم أن من يعاني من تلك الأعراض.تحوم حوله شكوك إصابته بالكورونا.ونحن من هنا نثني طلب المحامي.وندعو بنقل المخلوع الى أفضل مستشفى بالبلاد حتى يتم توفير عناية خاصة له(وانا أدعو ليس لانني كوز مستتر والعياذ بالله)ولكن الاعمار بيد الله.والمرض مابقتل زول.ولكن لا نريد للمهيب المشير عمر البشير.(الميتة ام رمادا شح)ولا نريد له أن يموت كالبعير على فراشه.كما قال أسد الله.سيدنا خالد بن الوليد.(مع استصحاب الفرق بين أسد الله وأسد افريقيا) كما اننا ندعو لحملة قومية للتبرع لعلاج البشير.ليس للمتاجرة بأمراض الغير.كما فعلت قوات الجهة الأمنية.التي تبنت حملة لعلاج مريض مدينة ود مدني.ولكن لان البشير فعلا مفلس!!.ومعلوم بأن المفلس هو من شتم هذا وسب ذاك وأكل مال تلك.وأمر بقتل أولئك.فقم يا أسد افريقيا.فمكانك شاغر بين عتاولة المجرمين والقتلة..

طه مدثر

صحيفة الجريدة