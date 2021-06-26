العثور على شابين مقتولين داخل مزرعة بأم درمان





تحقق الشرطة في جريمة قتل شابين عثر عليهما مقتولين بطريقة وحشية داخل مزرعة بريف أم درمان الشمالي.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن أحمد مكاوي – طالب بالمستوى الأول في كلية المدار، وابن خاله وعمار علي، خطط للمشاركة في مشروع – حيواني زراعي – في عطلة الدراسة، واختارا مزرعة بمنطقة الجزيرة إسلاج شمال أم درمان، وبدآ تنفيذ مشروعهما في تربية الماشية، ولمتابعته يمكثان بالمزرعة أياما ومن ثم يعودان إلى ذويهما، وأضاف المصدر أن الاتصال عنها انقطع على غير العادة وعندما بادرت الأسرة بالاتصال عليهما لا يستجيبان، فأجرى أحدهما إتصالاً بمزارع قريب منهما للتأكد من سلامتهما لكن الفاجعة أن عثرا عليهما مقتولين طعناً بآلة حادة وضرباً على فراشهما داخل المزرعة.

وأكد المصدر أن الشرطة أجرت تدابيرها الجنائية اللازمة ودونت بلاغاً بالقتل العمد ضد مجهول، لكن حتى الآن لم تتوصل إلى الجناة رغم الجهود التي تبذلها في البحث والتحقيق.

الخرطوم: محمد أزهري

صحيفة السوداني