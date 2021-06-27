محكمة عراقية تقضي بإعدام 9 مدانين في تنفيذ مجزرة “سبايكر”





أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بإعدام 9 أشخاص مدانين بالاشتراك في تنفيذ مجزرة “سبايكر” في محافظة صلاح الدين عام 2014، التي أسفرت عن مقتل قرابة 2000 شخص.

بغداد – سبوتنيك. وأوضح بيان نشره مجلس القضاء الأعلى بالعراق، أن “المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة “سبايكر” في محافظة صلاح الدين عام 2014 “.

وتابع البيان أن “المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة “سبايكر” وقتل عدد من الأبرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات إرهابية أثناء سيطرة عصابات “داعش” على المحافظة”.

وأكد بيان مجلس القضاء الأعلى إلى أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين”.

يذكر أن المجزرة التي نفذها التنظيم الإرهابي بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2014 راح ضحيتها قرابة ألفي طالب في كلية القوة الجوية في القاعدة العسكرية “سبايكر” في مدينة تكريت، شمالي العراق، بحسب “العربي الجديد”.

وأقدم التنظيم الإرهابي على إعدام مئات الشبان العراقيين العزل والتنكيل بجثث بعضهم بطريقة وحشية، وقام بتصويرها ونشرها بهدف بث الرعب في نفوس العراقيين.

العربية نت