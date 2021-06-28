النيابة: إلقاء القبض على مجموعة خطّطت لأعمال عنف في (30) يونيو





ألقت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، القبض على مجموعة من منسوبي النظام البائد وصفتهم بـ(فلول الحزب المحلول).

وكشفت نيابة لجنة إزالة التمكين في تعميم صحفي أمس، أن هذه المجموعة تنشط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف وشغب باستغلال المواكب السلمية المتوقعة في 30 يونيو الجاري وتقويض النظام الدستوري، وأوضحت أن النيابة فتحت دعاوى في مواجهة الموقوفين وفقاً للمواد (13) و (14) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 والمادة (50) من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادتين (6/5) من قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت النيابة إنها تابعت حركة منسوبي النظام البائد في العاصمة والولايات، وتمكّنت من الوصول إليهم عبر تحريات ومتابعة لصيقة، وبناءً على معلومات موثوقة. وأكدت النيابة أن القبض قد تم بواسطة الشرطة بموجب أوامر قبض صادرة من النيابة العامة.

وأشارت إلى أن ملاحقة بقية المجموعة لا تزال مستمرة في مواجهة أوامر القبض الصادرة بموجب الدعاوى الجنائية المقيدة لدى نيابة التفكيك ضد المجموعة المعنية.

صحيفة الصيحة