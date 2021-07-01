بابكر سلك يكتب: تأسيس دولة





مثلما نتفاءل بحمدوك كمؤسس لدولة السودان الحديثة التي يعترف بها المجتمع الدولي ويتعامل معها بإحترام.

] فأننا نرى إن مايحدث في المريخ برغم أنه (فظيع) إلا أنه بمثابة المؤسس لدولة المريخ التي ننشد.

] فمعارك يكون أسلحة الأطراف فيها مواد القانون.

] تعبرعن تطور فكري ومدني لطرفي النزاع.

] فلا أذكر متى كان القانون هو الملجأ في القضايا المريخية .

] حتى قضايا مجالس الإدارات وكيفية تأهلها لتلك المواقع.

] كانت تتم كده بس.

] ولا مجال لجرد حسابها.

] لأنها غير ملزمة أمام أية جمعية عمومية(إن وجدت) بإعداد ميزانية وطرحها على الجمعية لإجازتها.

] فقط إلزامها الشكلي أمام الجهة التي عينتها(الوزير) بإعداد تقرير مالي الوزير ذاتو ماسائل منو.

] تأتينا مجالس مكونة من خمسطاشر وتلطاشر ولأن أي شئ زاد.

] وصل عدد أعضاء مجلسنا في مرة من المرات إلى أتنين وتلتين عضواً.

] بركة الما كان في زمن الكورونا ده.

] لأنو أتنين وتلتين نفر التباعد الإجتماعي بينهم شبه مستحيل إذا إلتزموا بالإجتماع وحضروا .

] أتنين وتلتين ليه؟.

] ماحدش عارف.

] وماحدش سائل.

] وماحدش كان عايز يعرف.

] الآن الحمد لله تطور فكر عضو الجمعية وعرف قدرو وبقى داير يعرف أية حاجة.

] ودي واحدة من محاسن هذه المعارك.

] لأنها بالطبع وبالقطع ستقودنا بل قادتنا بالفعل لتأسيس نادي كما نشتهي منذ زمن شاخور رحمه الله بقدرما قدم للمريخ .

] والتأسيس يعتمد على القانون والعضوية أم رأس .

] وبالتالي ستتساقط العضوية بالرأس وتختفي عن المشهد.

] فالعضوية بالرأس مدفوعة الأجر مقدماً لن تجد لها موطيء قدم بين مئات الألوف من الأقدام الطاهرة التي أيقنت أن نيل العضوية فرض عين لافرض كفاية.

] ومن يستأجر العضوية يمكن أن يستجلب ميتين تلتمية رأس.

] ولكنه أن بقى قارون لن يستطع أن يستجلب عشرات الألوف لينافس بها على مقعد مجلس الإدارة.

] لكن ستظهر سواقة الخلا فترة وتنزوي هي الأخرى.

] المهم

] مايحدث الآن هو ظاهرة صحية تؤدي لتأسيس دولة مريخية تقود الكيان لمنصات التتويج الإفريقية بكل سهولة.

] أيها الناس

] دعوات لحشد جمهور وإنتزاع استاد ومكتب تنفيذي.

] ده كلام فارغ لايؤدي إلا لعواقب وخيمة بين المشجع المريخي وأخيه المشجع.

] وسواقين الخلا ممكن يوصلوك أرض المعركة .

] لكن واحد فيهم بنزل يحارب معاك مافي.

] في قنوات وقوانين إتباعها أوجب وأجدى.

] ومسألة إقحام فريق الكرة في الصراع.

] وتشتيته بين دائرة قديمة ودائرة جديدة.

] هو عمل سالب يفقدنا فرصة توالي اللقب الرابع ومواصلة هزائم الهلال.

] ودي حتة هلالابي مابعملها.

] كيف نعملها نحنا.

] أيها الناس.

] شكراً لديمقراطية جعلت لغة خطابنا قانونية بعد أن كانت وزارية وأمانة شبابية وضبابية.

] أيها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم.

] كان شفت ياوالينا .

] بقينا قبل الجوع نشكي من الحرامية.

] بالموتر أختفك.

] في الضلمة أطعنك أفلقك بالساطور أشق رأسك.

] في البيوت تلبك.

] في الشقق أكسرك.

] قزاز عربات كسرك وشيل شنطتك.

] في المواصلات موبايلك أفقدك.

] نحنا في دولة يا والينا.

] ولا في حرب السواطير بي سكاكينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال أنا ذاتي كان شفت موتر بجري…البوقفني ليهو شنو ..!

وإلى لقاء.

صحيفة الانتباهة