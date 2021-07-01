بابكر سلك يكتب: تأسيس دولة
مثلما نتفاءل بحمدوك كمؤسس لدولة السودان الحديثة التي يعترف بها المجتمع الدولي ويتعامل معها بإحترام.
] فأننا نرى إن مايحدث في المريخ برغم أنه (فظيع) إلا أنه بمثابة المؤسس لدولة المريخ التي ننشد.
] فمعارك يكون أسلحة الأطراف فيها مواد القانون.
] تعبرعن تطور فكري ومدني لطرفي النزاع.
] فلا أذكر متى كان القانون هو الملجأ في القضايا المريخية .
] حتى قضايا مجالس الإدارات وكيفية تأهلها لتلك المواقع.
] كانت تتم كده بس.
] ولا مجال لجرد حسابها.
] لأنها غير ملزمة أمام أية جمعية عمومية(إن وجدت) بإعداد ميزانية وطرحها على الجمعية لإجازتها.
] فقط إلزامها الشكلي أمام الجهة التي عينتها(الوزير) بإعداد تقرير مالي الوزير ذاتو ماسائل منو.
] تأتينا مجالس مكونة من خمسطاشر وتلطاشر ولأن أي شئ زاد.
] وصل عدد أعضاء مجلسنا في مرة من المرات إلى أتنين وتلتين عضواً.
] بركة الما كان في زمن الكورونا ده.
] لأنو أتنين وتلتين نفر التباعد الإجتماعي بينهم شبه مستحيل إذا إلتزموا بالإجتماع وحضروا .
] أتنين وتلتين ليه؟.
] ماحدش عارف.
] وماحدش سائل.
] وماحدش كان عايز يعرف.
] الآن الحمد لله تطور فكر عضو الجمعية وعرف قدرو وبقى داير يعرف أية حاجة.
] ودي واحدة من محاسن هذه المعارك.
] لأنها بالطبع وبالقطع ستقودنا بل قادتنا بالفعل لتأسيس نادي كما نشتهي منذ زمن شاخور رحمه الله بقدرما قدم للمريخ .
] والتأسيس يعتمد على القانون والعضوية أم رأس .
] وبالتالي ستتساقط العضوية بالرأس وتختفي عن المشهد.
] فالعضوية بالرأس مدفوعة الأجر مقدماً لن تجد لها موطيء قدم بين مئات الألوف من الأقدام الطاهرة التي أيقنت أن نيل العضوية فرض عين لافرض كفاية.
] ومن يستأجر العضوية يمكن أن يستجلب ميتين تلتمية رأس.
] ولكنه أن بقى قارون لن يستطع أن يستجلب عشرات الألوف لينافس بها على مقعد مجلس الإدارة.
] لكن ستظهر سواقة الخلا فترة وتنزوي هي الأخرى.
] المهم
] مايحدث الآن هو ظاهرة صحية تؤدي لتأسيس دولة مريخية تقود الكيان لمنصات التتويج الإفريقية بكل سهولة.
] أيها الناس
] دعوات لحشد جمهور وإنتزاع استاد ومكتب تنفيذي.
] ده كلام فارغ لايؤدي إلا لعواقب وخيمة بين المشجع المريخي وأخيه المشجع.
] وسواقين الخلا ممكن يوصلوك أرض المعركة .
] لكن واحد فيهم بنزل يحارب معاك مافي.
] في قنوات وقوانين إتباعها أوجب وأجدى.
] ومسألة إقحام فريق الكرة في الصراع.
] وتشتيته بين دائرة قديمة ودائرة جديدة.
] هو عمل سالب يفقدنا فرصة توالي اللقب الرابع ومواصلة هزائم الهلال.
] ودي حتة هلالابي مابعملها.
] كيف نعملها نحنا.
] أيها الناس.
] شكراً لديمقراطية جعلت لغة خطابنا قانونية بعد أن كانت وزارية وأمانة شبابية وضبابية.
] أيها الناس
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم.
] كان شفت ياوالينا .
] بقينا قبل الجوع نشكي من الحرامية.
] بالموتر أختفك.
] في الضلمة أطعنك أفلقك بالساطور أشق رأسك.
] في البيوت تلبك.
] في الشقق أكسرك.
] قزاز عربات كسرك وشيل شنطتك.
] في المواصلات موبايلك أفقدك.
] نحنا في دولة يا والينا.
] ولا في حرب السواطير بي سكاكينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال أنا ذاتي كان شفت موتر بجري…البوقفني ليهو شنو ..!
وإلى لقاء.
صحيفة الانتباهة