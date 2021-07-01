القبض على عصابة نيقروز نفذت مخطط تخريبي بمستشفى شرق النيل





تمكنت شرطة محلية شرق النيل فى الساعات الاولى من صباح اليوم من القبض على (١٠) متفلتين من ضمن عصابة نيقروز نفذت مخططا تخريبيا بمستشفى شرق النيل وقام عناصر المجموعة المكونة من (١٣) شخصا بحصب الحجار والصخور صوب المستشفى بغرض اتلافه واصابة المرضى بداخله واحدثوا خسائر فادحة بمستشفى شرق النيل شملت تهشيم زجاج جميع الواجهات الزجاجية والنوافذ المطلة على الشارع كما تم تهشيم واجهة الصيدلية مما ادى لاتلافها وبحسب صحيفة الانتباهة، كانت ذات المجموعة تصر على قفل كبرى المنشية فى وجه المارة حتى يتثنى لها نهبهم واوقفت الشرطة المجموعة وضبطت ركشة يستغلونها فى تنفيذ مخططاتهم.

الخرطوم(كوش نيوز)