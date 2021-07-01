كشف تفاصيل مقتل مواطن بحراسة قسم شرطة أمبدة وسط





قتل أمس الأول المواطن المؤتمن الفاتح العطايا الذي يبلغ من العمر 22 سنة بقسم شرطة أمبدة وسط بأمدرمان جراء التعذيب الذي تعرض له وكشفت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) عن تفاصيل ملابسات اعتقال المؤتمن وقالت تم فتح بلاغ منذ خمسة أشهر في قضية أموال تم تحويلها الى حساب بنكك بالخطأ وتم شطب البلاغ الا ان الشاكي الذي كان عليه الاستئناف بعد مضي خمسة عشر يوما لم يقم بذلك ولكنه قام الاسبوع الماضي بتحريك البلاغ مجدداً وتم استدعاء القتيل من قبل المباحث وتم استدعاءه عن طريق الهاتف للتحري معه حول ذلك البلاغ وتم اعتقاله الثلاثاء الماضي وعقب مرور أسبوع توفى داخل الحراسة.

وأوضحت ذات المصادر أن ادارة الشرطة قامت بنقل القتيل الى مستشفى أمبدة وتم تزوير أورنيك 8 وذكر فيه أن المريض وصل الى المستشفى وهو يعاني من ضيق في التنفس و توفى جراء اصابته بوباء كورونا ، وتم تحويله الى مشرحة أمدرمان لمعرفة أسباب الوفاة ، وأكدت ذات المصادر أن أسرة القتيل تسلمت الجثمان من المشرحة التي أكدت تعرض القتيل للضرب الشديد في جسده ووجود اصابة في رأسه أدت الى وفاته بالاضافة الى كدمات في عنقه وآثر ضرب في يده وكليته اليمنى ، وكشف عن تسلم وكيل النيابة تقرير التشريح من المشرحة وتحويل البلاغ من 51 اجراءات الى 130 القتل العمد .

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة