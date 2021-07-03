جلسة طارئة لمجلس الأمن حول سد النهضة في الثامن من يوليو





علمت ( السودانى) أن مجلس الأمن الدولي حدد الثامن من الشهر الجاي لانعقاد جلسة طارئة تخصص لأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة من مصادر مطلعة ، فإن وزيرة الخارجية د. مريم الصادق ووزير الخارجية المصري سامح شكرى سيشاركان في الجلسة التى تعد اول سابقة لمناقشة ازمة مياه في احدى جلسات المجلس.

وقلل مصدر دبلوماسي غربي لـ(السودانى) في وقت سابق من جدوى “الجلسة الطارئة” وقال إن المجلس سيحث الاطراف على العودة الى طاولة التفاوض.

وقال مندوب فرنسا -رئيس مجلس الامن لشهر يوليو- إن على الدول الثلاث العودة لطاولة المفاوضات، موضحا أن المجلس ليست لديه اي معلومات بشأن حصص دول حوض النيل من المياه.

صحيفة السوداني