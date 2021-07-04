بسبب عريس.. شابة تتعرض للقتل رميا بالرصاص على يد والدها





تعرضت شابة سورية للقتل على يد والدها و أشقائها الشباب الذين قرروا أن يستحلوا دماءها لمحو العار الذي يظنوها تسببت فيه، و لكن في الواقع أنها بريئة من تهمة العار التي لفقوها لها .

حسب ما ورد في سكاي نيوز، فإن شابة عشرينية فقدت حياتها على يد والدها و أشقاءها بعد أن رفضت الزواج من إبن عمها عقب تقدمه لخطبتها بسبب تعلقها بشخص آخر .

و بحسب التقارير، فإن الشابة رفضت الزواج من إبن عمها، لأنها كانت على علاقة بشاب آخر و الذي بدوره تقدم لخطبتها لأكثر من مرة و لكن كان يقابل والد الشابة طلب الشاب الذي تحبه بالرفض بسبب مشاكل عشائرية تخص علاقات النسب .

تعقب الفتاة

قررت الشابة أن تهرب من منزل أبيها، إلا أن أسرتها تعقبتها حتى علمت المكان الذي تختبئ فيه، و الذي كان من المقرر أن تزوج فيه الشاب الفذي تحبه فيه، إلا أن والدها و أشقاءها هدموا أحلامها الوردية.

تعقب أشقاء الفتاة المكان الذي تسكن فيه، و حاصروها ذات يوم و أطلقوا عليها الرصاص بأسلحتهم الخاصة و اكتفوا بإنهاء حياتها فقط، و ذلك بعد فرار حبيبها إلى تركيا.

صدى البلد